Бельгия воздержалась при голосовании по санкциям против России

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро

Бельгия воздержалась при голосовании по восьмому пакету антироссийских санкций Евросоюза, но не стала блокировать решение из соображений «европейской солидарности» и необходимости сплоченности в условиях поддержки Украины, сообщил изданию Echo премьер-министр королевства Александр Де Кроо. По его словам, сомнения Брюсселя были вызваны ограничениями по импорту стали из России.

Вопрос в том, чтобы понять, каким образом мы можем сохранить солидарность европейских стран и нашего населения, чтобы продолжать поддержку Украины. Конечно, военные успехи Украины помогают, но если экономические издержки станут еще выше, а люди будут терять работу, то это станет тяжело. Мы не хотим рушить европейскую солидарность, — сказал бельгийский премьер.

В Бельгии расположены два завода Группы НЛМК (международной сталелитейной компании), деятельность которых окажется под угрозой из-за ограничений на импорт изделий из стали и полуфабрикатов из России. На предприятиях работает 1200 человек.

Бельгийским властям удалось добиться двухлетнего переходного периода, в ходе которого предприятия НЛМК в Европе смогут получать сырье в объемах, эквивалентных поставкам 2021 года.

Евросоюз ранее опубликовал новый пакет санкций против России, говорится в сообщении на сайте официального журнала ЕС. В черный список вошли 30 физических и семь юридических лиц, включая философа Александра Дугина, главу ЦИК Эллу Памфилову, АО «Гознак» и другие организации. Кроме того, под санкции попали музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. В числе предприятий, против которых вводятся ограничения, корпорация «Иркут», ОАО «Завод имени В. А. Дегтярева» и МКБ «Факел». Ограничения вступают в силу с 7 октября.