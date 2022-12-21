Бельгия разрешила до 7 января разблокировать активы в НРД

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Бельгия разрешила до 7 января 2023 года разблокировать часть иностранных ценных бумаг в Национальном расчетном депозитарии (НРД, входит в группу Мосбиржи), сообщил первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин, передает РИА Новости. Ранее такое же разрешение предоставил Люксембург.

Я думаю, что многие из вас услышали, что буквально вчера правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг... Сейчас НРД занимается вопросом осмысления, что дает это разрешение, — сказал он.

20 декабря министерство финансов Люксембурга выдало лицензию на разблокировку части замороженных из-за санкций активов российских инвесторов. Речь идет о средствах, которые были заблокированы в международной финансовой системе Clearstream до введения санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД) 3 июня 2022 года. Инвесторы смогут провести операции со своими активами до 7 января 2023 года включительно.

В ноябре Politico оценил сумму замороженных за рубежом российских активов в €68 млрд. По данным издания, основная часть активов заморожена в Бельгии, где находится около €50 млрд, и Люксембурге — €5,5 млрд.

Аналитик Александр Асафов ранее заявил, что Евросоюз пытается создать видимость единства по вопросам антироссийских санкций, но на самом деле его нет. Он добавил, что все европейские страны пытаются найти обходные пути для продолжения сотрудничества с Москвой, но продолжают вводить санкции под давлением США. При этом разногласия во время обсуждений приводят к блокировке принятия единых соглашений, отметил эксперт.