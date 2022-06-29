Бельгия с 1 июля закроет двери для россиян Бельгия с 1 июля приостановит выдачу виз гражданам России

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Власти Бельгии с 1 июля перестанут выдавать визы россиянам, сообщает туристический портал TourDom со ссылкой на офис VFS Global в Москве. Отмечается, что будет прекращен прием документов для всех категорий виз.

Точные сроки возобновления работы визовых центров не называются. Причина принятия таких мер не указывается.

Отмечается, что Бельгия только недавно приступила к выдаче туристических виз для путешественников из России. Помимо этого, бельгийские власти отменили коронавирусные ограничения на въезд — больше не нужно предъявлять документы о вакцинации, перенесенной инфекции, и отменили требование к предоставлению результатов ПЦР-тестов.

За последние месяцы несколько стран отказались рассматривать документы россиян на получение туристических виз: Латвия, Литва, Эстония, Дания, Чехия и Польша.

24 февраля, в день начала спецоперации России на Украине, Бельгия выступила за то, чтобы Евросоюз прекратил выдачу виз всем россиянам, включая студентов и путешествующих по работе. По словам госсекретаря по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди, действия России вынуждают бельгийцев быть осторожными с гражданами РФ.

В июне в Ассоциации туроператоров РФ заявили, что Германия возобновила выдачу всех типов виз для граждан России.