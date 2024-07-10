Бельгия приняла решение по F-16 для Украины Де Кроо: Бельгия не разрешает Украине использовать F-16 за пределами страны

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Бельгия не разрешает Украине использовать истребители F-16 за пределами страны, заявил исполняющий обязанности премьер-министра королевства Александер Де Кроо на полях саммита НАТО в Вашингтоне, передает пресс-служба Альянса. ВСУ должны получить самолеты уже этим летом.

Наши текущие ограничения — использовать наши F-16 над территорией Украины, — сказал он.

В свою очередь премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что Украина получит от его страны шесть истребителей F-16. По его словам, помощь будет оказана на безвозмездной основе. Он добавил, что процесс передачи самолетов должен начаться в 2024 году.

Вооружением для самолетов и другими вопросами поддержки займутся страны, заключившие соглашение о совместном сотрудничестве. К таким государствам относятся Канада, Дания, Польша, Бельгия, Люксембург, Португалия, Нидерланды, США, Великобритания, Швеция, Румыния и Норвегия.

Ранее член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко заявил, что первые американские истребители на Украину поставят в июле. По его словам, Киев не планирует атаковать самолетами базы в России.