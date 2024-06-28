Бельгия ответила, будут ли военные ЕС участвовать в конфликте на Украине Генштаб Бельгии исключил участие европейских военных в конфликте на Украине

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Вооруженные силы Бельгии

Военнослужащие стран Европы не будут участвовать в боевых действиях «на фронте» на Украине, заявил в интервью газете Le Soir начальник генштаба Бельгии Мишель Хофман. Он подчеркнул, что это также относится к специалистам, обучающим украинских солдат.

Скажем прямо, речь не идет о том, чтобы отправиться на фронт воевать, — заявил Хофман.

Начальник бельгийского генштаба добавил, что проблема обучения военнослужащих ВСУ за пределами Украины заключается в «утомительности» таких перемещений для солдат. При этом Европа учитывает запрос Киева на обучение бойцов на ее территории. Однако, по словам Хофмана, такие решения зависят от типов подготовки, места, где будет проходить обучение, и от рисков.

Это в любом случае, будет политическим решением, — заключил он.

Ранее Хофман раскрыл условие для поставки Бельгией американских истребителей F-16 на Украину до конца года. Для этого США должны предоставить стране более современные самолеты F-35. Кроме того, на передачу техники Киеву также влияет наличие критически важных запчастей.

До этого СМИ сообщали, что власти Украины побуждают Европейский союз создать бесполетную зону на западе страны. Как считает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, государства могли бы разместить ракетные комплексы Patriot вдоль границы Польши.