Бельгия отправляет больных COVID в Германию из-за нехватки койко-мест

https://static.news.ru/photo/096afcb8-1ae3-11eb-9496-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jean Marc Quinet/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Бельгии распорядились отправлять в соседнюю Германию заболевших COVID-19, так как внутри страны больницы переполнены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Министерства здравоохранения королевства.

Солидарность между больницами начинает расти. Только сегодня 16 пациентов из больниц Льежа были направлены во фламандские больницы и четверо — в германские. Это небольшие цифры, но каждый пациент — это проявление солидарности, речь идёт о жизнях людей, — цитирует агентство главу Минздрава.

Кроме того, бельгийские власти анонсировали ужесточение карантина в стране. В частности, до 16 ноября будут продлены школьные каникулы и закрыты магазины, кроме продуктовых и парикмахерских. Работодатели должны отправить максимальное количество сотрудников на удалённую работу.

Как писал NEWS.ru, в Бельгии 27 октября было зарегистрировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом в Евросоюзе — около 1,4 тыс. на 100 тыс. населения за последние 14 дней. При этом основные очаги болезни находятся в крупных городах — столице Брюсселе, Антверпене и Льеже.