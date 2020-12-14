Бельгийский Санта-Клаус заразил коронавирусом 75 человек в доме престарелых

https://static.news.ru/photo/496e0894-3e12-11eb-b224-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/VRT

В доме престарелых, расположенном в коммуне Мол бельгийской провинции Антверпен, отмечена вспышка коронавирусной инфекции.

Как пишет Daily Mail, в учреждении прошло приуроченное к Рождеству мероприятие. Пожилых людей развлекал аниматор в костюме Синтерклааса (Санта-Клауса). Артист и его помощники — Чёрные Питы — были в масках, однако не соблюдали социальную дистанцию. Значительная часть гостей праздника пренебрегла ношением масок.

Через три дня после визита в дом престарелых аниматор получил положительный результат теста на коронавирус. После этого медицинские чиновники решили проверить персонал и жителей учреждения. В результате COVID-19 выявили у 61 пожилого постояльца и 14 сотрудников. Как минимум одному человеку пришлось пройти кислородную терапию.

Мэр Мола Вим Кайерс отметил, что фотографии с праздничного мероприятия свидетельствуют о нарушении санитарных мер. Он пообещал привлечь все возможные ресурсы для ликвидации вспышки коронавируса.

Ведущий бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст усомнился в том, что один Санта-Клаус мог заразить такое количество людей. Специалист предположил, что причиной вспышки могла стать плохая вентиляция. Тем не менее вирусолог признал, что визит Синтерклааса в дом престарелых в разгар пандемии — это не самая удачная идея.

В Бельгии отмечен самый высокий уровень смертности от COVID-19 на миллион человек населения. К 14 декабря в стране выявили более 608 тысяч случаев коронавирусной инфекции, около 18 тысяч человек стали жертвами болезни.

Ранее несколько дипломатов и политиков устроили нелегальную секс-вечеринку в Брюсселе, писал NEWS.ru. Мероприятие проходило 27 ноября в баре в самом центре города, в десяти метрах от участка полиции. При этом в бельгийской столице из-за COVID-19 запрещены работа питейных заведений и проведение вечеринок.