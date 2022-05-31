Бельгийский премьер назвал страны ЕС, которым разрешат покупать нефть у РФ Бельгийский премьер де Кроо: Венгрии и Чехии разрешили покупать российскую нефть

Александр де Кроо / Фото Hatim Kaghat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что согласованный шестой пакет санкций ЕС в отношении России позволит Венгрии и Чехии покупать российскую нефть. О таком исключении лидеры ЕС договорились 30 мая, в первый день саммита в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

Специальные исключения касаются Венгрии и Чешской Республики, — отметил де Кроо.

Новые санкции затронут только поставки нефти по морю и не касаются нефти, поступающей по трубопроводу.

Бельгийский премьер пояснил, что Чехии разрешили временно покупать российское дизельное топливо, а Венгрии дали отсрочку, чтобы она модернизировала свои мощности нефтепереработки.

Есть также общая статья, которая позволяет странам, столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле, закупать российскую нефть из других источников, помимо трубопровода, — подчеркнул де Кроо.

Ранее стало известно, что постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил: Москва найдёт других импортёров нефти после того, как в ЕС договорились о частичном эмбарго на импорт российского сырья. ЕС не в хорошей форме, отметил он, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о намерении ЕС к концу года сократить импорт нефти из России на 90%.