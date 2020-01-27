Представитель Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) бельгийский сенатор Хендрик Дамс избран 27 января 2020 года председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Политик был единственным кандидатом на руководящий пост. Он также возглавляет в ПАСЕ делегацию от Брюсселя,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Екатерина Сакелларопулу избрана президентом Греции. Она стала первой в истории женщиной на этом посту. Её кандидатуру на пост президента выдвинул премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен