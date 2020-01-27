https://static.news.ru/photo/a11c4228-40f6-11ea-bb23-fa163e074e61_660.jpg Фото: assembly.coe.int

Представитель Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) бельгийский сенатор Хендрик Дамс избран 27 января 2020 года председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Политик был единственным кандидатом на руководящий пост. Он также возглавляет в ПАСЕ делегацию от Брюсселя, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Екатерина Сакелларопулу избрана президентом Греции. Она стала первой в истории женщиной на этом посту. Её кандидатуру на пост президента выдвинул премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.