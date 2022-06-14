«Бегут сверкая задом»: Литовкин про заявления Зеленского о захвате Крыма Военный эксперт Литовкин рассказал о массовом бегстве украинских войск

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Военный эксперт Дмитрий Литовкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что на Украине сложилась критическая ситуация в пользу российских войск. По его мнению, обстрелы Донецка представляют собой попытку ВСУ «нагадить напоследок», в то время как глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о планах интенсифицировать наступление в зоне спецоперации.

Украинцы массово бросают оружие, кидая в основном тяжелую технику, то есть бегут деорганизованно, как говорится, сверкая задом, — подчеркнул Литовкин.

По его мнению, на фоне просьбы главы ДНР Дениса Пушилина о дополнительной поддержке России стоит ожидать начала ковровых бомбардировок с применением бомбардировщиков Ту-22. Такой же сценарий, по словам Литовкина, был в свое время реализован в Сирии.

Поводом для комментария стало заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинским войскам якобы удалось остановить наступление российских войск на юге Украины, а украинская армия и разведка якобы «тактически переигрывают» российских военных. Зеленский также заявил, что украинская армия в дальнейшем намерена освободить всю свою территорию, включая Крым.

Между тем бывший американский дипломат, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас указал на смягчение риторики украинского лидера относительно Крыма, что может означать отказ от претензий на него, хотя у киевских властей пока нет единого мнения по данному вопросу. Он также добавил, что среди факторов, которые способны направить Киев в мирное русло переговоров, могут быть колоссальные издержки из-за боевых действий, сложная ситуация на фронтах и колебания Запада относительно поддержки страны.