«Бегство из царства тьмы»: бывший соратник Зеленского об уклонистах Арестович сравнил уклонистов на Украине с бежавшими через Берлинскую стену

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Алексей Арестович

Река Тиса для современной Украины стала аналогом Берлинской стены, считает экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, как в далеком прошлом люди предпринимали отчаянные попытки сбежать из ГДР, так и сейчас украинцы бросаются в воду, спасаясь от мобилизации.

Тиса у нас сегодня играет роль Берлинской стены. Прямая параллель: люди бегут в царство свободы отсюда, с Украины, через Тису. Гибнут — там очень неблагодарная речка, там много погибает, но бегут. Прямой аналог Берлинской стены. Но тогда там это было бегство из царства тьмы в царство свободы, а сейчас это что? Сейчас это что? Меня поразило сходство, когда стоял там, в музее, читал списки сбежавших, попытки, фотки все эти, видео и так далее, — сказал Арестович.

Ранее на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, подписанный президентом Владимиром Зеленским в середине апреля. По мнению аналитиков, правительство Украины было вынуждено начать жесткую мобилизацию на фоне усталости и падения морального духа среди населения. При этом сама кампания по пополнению войск становится все менее популярной в стране.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что чаще всего уклонисты пытаются пересечь границу Украины с Молдавией и Румынией и их количество достигло рекордных масштабов. При этом участники украинской телепередачи «Лига смеха» пошутили о пытавшихся убежать от мобилизации, утонувших в реке Тисе.