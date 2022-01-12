Беглый польский солдат заявил об убийстве более 240 беженцев

Попросивший политического убежища в Белоруссии беглый польский военнослужащий Эмиль Чечко заявил, что ему известно об убийстве более 240 беженцев на польско-белорусской границе. По его словам, тела погибших польские силовики массово закапывали в специально подготовленных ямах в лесу, говорится в сообщении Следственного комитета Белоруссии.

Чечко рассказал, что 8 июня 2021 года вместе с сослуживцами участвовал в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населённого пункта Семянувка. Кроме того, он неоднократно являлся свидетелем подобных преступлений. Среди убитых были беженцы, следовавшие через польскую границу в Германию, в том числе женщины и дети, а также двое волонтёров.

Исходя из полученных сведений и для установления объективных доказательств в Министерство иностранных дел направлена просьба об информировании по дипломатическим каналам о произошедшем соответствующих международных структур и уполномоченных органов стран Ближнего Востока, Афганистана, — отметили в СК.

Белорусские следователи дадут правовую оценку всем преступным действиям польских силовиков.

7 декабря стало известно, что 25-летний Чечко пересёк польско-белорусскую границу. Военнослужащий сбежал из 11-го Мазурского артиллерийского полка, после чего его остановил патруль на участке погранзаставы Тушемля. Чечко обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов и двух волонтёров. По словам военнослужащего, он сам участвовал в расправах. Чечко считает, что ситуацию на граничащей с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест. Польские власти отвергли обвинения Чечко. Генеральная прокуратура страны выдвинула ему обвинения в дезертирстве.