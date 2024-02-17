«Бегите, бегите»: украинцы ополчились на Сырского из-за падения Авдеевки Украинцы раскритиковали Сырского после сообщений о сдаче Авдеевки

Фото: president.gov.ua

Александр Сырский

Украинские пользователи социальной сети Twitter (X) обрушились с критикой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который ранее объявил об оставлении Авдеевки. Некоторые из них отметили, что сдать населенный пункт нужно было еще неделю назад. Другие же начали обзывать украинского главкома «придурком».

Бегите, бегите, бегите, — написал один из комментаторов.

В своих публикациях пользователи также начали предполагать, почему ВСУ не оставили этот укрепрайон раньше. Они сыронизировали, что сделать это «не позволил президент».

О, что случилось? Я думал, вы побеждаете и уничтожаете российские войска, — добавил пользователь.

Главнокомандующий ВСУ объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки ночью 17 февраля. Он написал, что принял такое решение во избежание окружения и ради сохранения жизней солдат. По словам Сырского, украинские войска перейдут к обороне на более выгодных рубежах.

Военкор Андрей Руденко при этом заявил, что взятие Авдеевки для ВС РФ важнее Мариуполя. По его словам, именно этот город украинские войска готовили к конфликту на протяжении 10 лет.