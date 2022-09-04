BBC: жена Зеленского осудила британцев за жалобы на цены

Фото: vk.com/olena_zelenska

Елена Зеленская

Если жители западных стран из-за роста цен вынуждены считать копейки, чтобы платить по счетам за газ, то украинцам вдобавок приходится считать убитых, заявила первая леди Украины Елена Зеленская в интервью BBC News. Так она ответила на просьбу журналиста обратиться к британцам, чьи счета могут вырасти в несколько раз этой зимой из-за конфликта на Украине.

<...> Цены растут и в Украине тоже. Но вдобавок у нас убивают людей. Поэтому когда вы считаете копейки на своих банковских счетах или в своих карманах, мы делаем то же самое, и вдобавок мы считаем наших убитых, — отметила Зеленская.

Несмотря на экономический кризис, Зеленская призвала Запад продолжать поддерживать Украину и выразила надежду, что жертвы не будут забыты.

Люди должны понимать, что (виной в экономическом кризисе в Европе — NEWS.ru) — не поддержка, которую Запад оказывает Украине, а действия России. Если поддержка будет сильной, этот период будет короче, — добавила первая леди.

Ранее бывший премьер Великобритании Гордон Браун призвал Бориса Джонсона и кандидатов на пост премьера согласовать чрезвычайный бюджет, призванный стать защитой от «зимы нищеты», с которой совсем скоро придется столкнутся британским семьям. The Guardian отмечает, что более четырех млн домохозяйств (11,6 млн человек) тратят на энергию четверть своего чистого дохода.

В конце августа президент Франции Эммануэль Макрон объявил об окончании периода изобилия и беззаботности в стране, а также призвал готовиться к экономическим последствиям украинского и климатического кризисов, включая дефицит продовольствия и технологий. При этом, говоря о конфликте на Украине, французский лидер отметил, что «свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв».