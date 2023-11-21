BBC раскрыла настоящее имя Бэнкси BBC выпустила старое интервью с Бэнкси, в котором он назвал себя Робби

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Известный анонимный стрит-арт художник Бэнкси раскрыл свое настоящее имя в интервью, которое состоялось 20 лет назад. BBC опубликовала недавно найденную запись беседы, на которой мастер граффити говорит, что его зовут Робби.

Во время разговора, который произошел в 2003 году накануне первой крупной выставки молодого уличного художника, корреспондент Найджел Ренч спросил, зовут ли активиста Роберт Бэнкс, на что художник ответил: «Робби». Существует немало версий настоящего имени Бэнкси, в интернете можно найти варианты Робин, Роберт и Робби.

Найденное интервью было одним из первых когда-либо записанных с художником стрит-арта, которого считают таинственным и скрытным, благодаря созданной им вокруг себя загадочности. При редактуре интервью момент, когда Бэнкси раскрывает свое имя, вырезали, а недавно Ренч обнаружил запись в своих архивах.

Спустя 20 лет интервьюер решил восстановить полную беседу, в которой художник также выступил в защиту вандализма как формы искусства. Когда Ренч спросил, не нарушает ли Бэнкси закон, рисуя граффити, он ответил, что другие имеют полное право закрасить его работу, нарисовав на ее месте что-то свое.

Я говорю с вами не для того, чтобы извиняться. Это просто более быстрый способ донести свою точку зрения, разве не так? — заявил художник.

Ранее на Украине мужчина попытался украсть граффити Бэнкси. Его обвинили по статье о покушении на похищение чужого имущества в особо крупном размере в условиях военного положения. Подозреваемых хотел демонтировать работу «Женщина в противогазе» с одного из жилых домов. По этой статье уголовного кодекса предусмотрено лишение свободы сроком до 12 лет.