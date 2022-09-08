BBC сменил сетку вещания на фоне сообщений о здоровье королевы Елизаветы II

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Елизавета II

Британский телеканал BBC начал менять эфирную сетку. Портал Deadline сообщил, что это произошло на фоне заявлений Букингемского дворца об ухудшившемся состоянии британской королевы Елизаветы II.

BBC One сократила свое дневное расписание и ведет прямую трансляцию новостей, поскольку опасения по поводу здоровья королевы Елизаветы II растут, — говорится в сообщении.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что врачи обеспокоены состоянием британской королевы. Медики рекомендовали ей находиться под постоянным наблюдением специалистов.

На фоне этого сообщения сын королевы, Принц Чарльз и внук монарха, принц Уильям направились в Шотландию. В настоящее время Елизавета II находится в замке Балморал. В пресс-службе дворца отметили, что монархиня чувствует себя «комфортно».

Накануне в Сети обсуждалась фотография со встречи королевы с новым премьер-министром Лиз Трасс. Пользователи написали, что у Елизаветы II, несмотря на широкую улыбку, «потухший» взгляд. Руки британским юзерам и вовсе показались «почерневшими» — последнее связали с нарушением кровообращения у пожилой монархини.