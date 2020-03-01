https://static.news.ru/photo/33d0ded6-5bef-11ea-9960-fa163e074e61_660.jpg Фото: hutchison/Global Look Press

Римская базилика Сан-Луиджи-деи-Франчези закрылась из-за эпидемии коронавируса. В церкви выставлены три картины Караваджо — итальянского художника XVII века.

Базилику, известную полотнами Караваджо на сюжеты о жизни святого Матфея, закрыли по указанию посольства Франции при Святом престоле, — передаёт РИА Новости.

По информации издания, один из священников заразился коронавирусом COVID-19. В феврале служитель базилики отправился из Рима в Париж на автомобиле, а по дороге остановился в Ломбардии, одном из крупнейших в Европе очагов заболевания. Мужчина госпитализирован во Франции.

Как писал NEWS.ru, 34 человека погибли в Италии от коронавируса к 1 марта. Только за последние сутки пятеро не смогли справиться с инфекцией.