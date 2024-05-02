Российские войска ударили по наемникам «Иностранного легиона» в зоне СВО Минобороны: ВС РФ нанесли поражение наемникам из «Иностранного легиона» ВСУ

Фото: МО РФ

Российские войска нанесли поражение наемникам украинского «Иностранного легиона» в зоне СВО, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также бойцы ударили по шести бригадам ВСУ и двум бригадам территориальной обороны. Речь идет, в частности, о подразделениях 79-й и 92-й десантно-штурмовых бригад.

Ранее сообщалось, что российские силы взяли под полный контроль населенный пункт Бердычи в ДНР. По данным Минобороны РФ, село находится в пригороде Авдеевки. Это была ключевая дорога, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ.

Telegram-канал «Иди и смотри» до этого сообщил, что Вооруженные силы РФ продолжают наступление после взятия Очеретино. По данным канала, украинская армия оставила позиции и отступила в Архангельское. При этом российские войска охватывают группировку противника с флангов. Минобороны России эту информацию не комментировало.

На Украине тем временем собираются легализовать частные военные компании, следует из проекта закона «О международных оборонных компаниях». В документе подчеркивается, что деятельность ЧВК предусмотрена исключительно за границей. Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Украине может не хватить желающих вступить в ЧВК. Он объяснил это огромными потерями среди украинских вооруженных сил, а также бегством мужчин призывного возраста за границу.