Baza рассказала, кто может быть причастен к возможному отравлению Сальдо Baza: в возможном отравлении главы ВГА Херсонской области Сальдо виноваты повар или горничная

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К возможному отравлению главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо могут быть причастны горничная и повар, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники. Отмечается, что повара накануне могла привести горничная, которая работает в доме Сальдо. Через некоторое время после того, как глава администрации поел, он почувствовал себя плохо. Еще через пару часов он потерял сознание.

Повара и горничную заподозрили в возможном отравлении Владимира Сальдо. 3 августа главе военной администрации Херсонской области стало плохо, у него началось помутнение рассудка и занемели кончики пальцев. Все это произошло после того, как он поел еду, которую ему приготовил новый повар, — передает канал.

Ранее стало известно, что предполагаемый диагноз тоже госпитализированного главы военно-гражданской администрации Херсонской области — отравление неизвестным веществом. Сейчас Сальдо подключен к аппарату ИВЛ в НИИ им. Склифосовского в Москве. Врачи подозревали, что главу региона отравили: кровь и мочу руководителя военно-гражданской администрации срочно направили на токсикологическое исследование.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал заявления о коме главы региона частью информационной войны Украины против России. Он обвинил, в частности, Telegram-канал Baza, который, по словам представителя ВГА, «истерично развивает» ситуацию относительно здоровья Сальдо.