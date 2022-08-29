Baza: в Херсонской области застрелили зампреда по сельскому хозяйству

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Алексей Ковалев

Telegram-канал Baza сообщил, что в Херсонской области застрелен заместитель председателя по сельскому хозяйству Алексей Ковалев. Отмечается, что нападение на чиновника было совершено в его доме.

Согласно предварительной информации, Ковалев был убит днем 28 августа. Неизвестные проникли в дом и расстреляли чиновника из помпового ружья. Тело мужчины обнаружила его мать.

В момент нападения вместе с Ковалевым в доме была его 38-летняя сожительница. Она, по сведениям канала, получила ножевое ранение в шею.

Ранее сообщалось о покушении на замначальника департамента внутренней политики администрации подконтрольной ВС РФ Херсонской области Игоря Телегина. Его машина подорвалась на самодельном взрывном устройстве, мощность которого составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Чиновник получил легкие ранения, не опасные для жизни. В ВГА региона предположили, что покушение было совершено местной «диверсионной законсервированной группой».