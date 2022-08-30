Baza: в Херсоне подорвали автомобиль начальника ГИБДД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Херсоне произошел взрыв самодельного взрывного устройства, под который попал автомобиль начальника местной дежурной части ГИБДД, пишет Telegram-канал Baza. В тот момент в машине находился сам полицейский и его семилетняя дочь. В результате взрыва никто не пострадал.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел утром 30 августа на Паровозном переулке. На месте сработало самодельное взрывчатое устройство. В момент детонации мимо проезжал начальник местного ГИБДД. В результате автомобиль получил различные повреждения.

По факту совершенного преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника полиции».

Ранее в Херсонской области застрелили зампредседателя военно-гражданской администрации (ВГА) региона по сельскому хозяйству Алексея Ковалева. В СК РФ сообщили, что на Ковалева напали у него дома 28 августа, мужчина скончался от огнестрельного ранения. Также погибла его сожительница.

Согласно предварительной информации, неизвестные проникли в дом и расстреляли чиновника из помпового ружья. Тело мужчины обнаружила его мать.

24 августа в результате подрыва автомобиля погиб глава ВГА Михайловки в Запорожской области Иван Сушко. По словам члена совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, под сиденье машины подложили взрывное устройство.