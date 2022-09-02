Baza сообщила, что корректировщик ВСУ при аресте убил росгвардейца

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Telegram-канал Baza сообщает, что корректировщик ВСУ при аресте убил росгвардейца и ранил второго, после чего совершил самоподрыв в центре города Токмак Запорожской области. Отмечается, что мужчина бросил в сотрудников Росгвардии гранату. Министерство обороны России не подтверждало данную информацию.

В Запорожской области предполагаемый корректировщик ВСУ убил росгвардейца и ранил второго. Мужчина бросил в них гранату, — говорится в публикации.

Ранее член ВГА региона Владимир Рогов рассказал о самоподрыве арестованного корректировщика ВСУ в Токмаке Запорожской области. По словам Рогова, кроме корректировщика никто не пострадал.