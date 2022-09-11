Baza: на Украине захвачены семь российских грузовиков

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает со ссылкой на ориентировку полиции Белгородской области, что на Украине захвачены семь российских грузовиков. Эта техника может быть использована с целью проведения диверсий в России. Официально данная информация не подтверждена.

Портал отмечает, что все «Уралы» имеют российские регистрационные номера, благодаря чему похитившие их лица могут пересечь границу.

Накануне Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики сообщило, что в Донбассе были ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). По сообщению ведомства, противник планировал совершить теракты на критически важных объектах ДНР.

26 августа была «уничтожена ДРГ во главе с помощником начальника разведки 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Б. Хмельницкого ВСУ Вячеславом Матвеевым (позывной Тигр)». Вторая группа диверсантов была ликвидирована в результате проведенной специальной операции 7 сентября.