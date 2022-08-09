Baza: глава Херсонской области Сальдо пришел в сознание

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Владимир Сальдо

Глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо пришёл в сознание, сообщает Telegram-канал Baza. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжёлое. При этом из его диагноза исчез пункт об отравлении неизвестным веществом, у него подозревают неуточненную энцефалопатию, гнойный трахеобронхит и пневмонию.

Глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо пришёл в сознание. Он все ещё лежит на аппарате ИВЛ, но уже реагирует на команды врачей, — сказано в сообщении.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что причиной госпитализации Сальдо стало «тяжелейшее перенапряжение», которое политик получил за последние полгода в связи с проводимой на территории Украины спецоперацией. По другим данным, которые привел Telegram-канал Mash, Сальдо был госпитализирован с энцефалопатией неясного происхождения или отравлением неизвестным веществом: кровь и мочу руководителя военно-гражданской администрации срочно направили на токсикологическое исследование. По другим слухам, Сальдо перенес инсульт из-за высокого стресса и постоянной необходимости соблюдать меры безопасности.