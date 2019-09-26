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Предприниматель Елена Батурина покинула должность в благотворительной организации мэрии Лондона. По предварительной информации, это произошло из-за вопросов по поводу пожертвования от организации Be Open, принадлежащей женщине, в размере 138 тысяч фунтов стерлингов ($170 тыс.).

По данным газеты The Times , средства были переведены в 2016 году, когда на пост мэра Лондона был избран Садик Хан. В пресс-службе чиновника рассказали, что сотрудничество столичной администрации с Батуриной, супругой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, началось ещё при прошлом градоначальнике Борисе Джонсоне (2008-2016).

Бизнесвумен входила в совет благотворительной организации, продвигающей социальную мобильность и образовательные программы, с 2017 года. Пост она покинула 24 сентября текущего года после того, как сайт по ведению расследований Finance Uncovered потребовал данные по поводу пожертвования и преследования по обвинению в отмывании денег одного из руководителей организации.

Ситуация с директором Be Open — новая информация для нас, и мы приняли меры. Она [Батурина] покинула свой пост незамедлительно и по взаимному соглашению, — говорится в сообщении пресс-секретаря мэра Лондона.

Реакция самой Батуриной, которая по версии журнала Forbes с состоянием в $1,2 млрд возглавляет список богатейших женщин РФ, в материалах не приводится.

Ранее News.ru сообщал, что Батурина решила продать пятизвёздночный отель в городе Китцбюэль в Австрии. Сумма сделки составила €45 млн.