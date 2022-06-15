Басурин: части ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска закроют в котел Басурин: группировку ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска скоро заблокируют

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Группировка ВС Украины в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будет блокирована, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала. По его словам, еще осуществляется подвоз материальных средств украинским военным, но «скоро это прекратится».

Основные боевые действия у нас происходят на севере. Есть продвижение. <...> Малые котлы, о которых мы говорим, — мы идем к тому, чтобы группировку Северодонецк — Лисичанск полностью блокировать, — сказал он.

Ранее Басурин заявил, что силы ДНР подавили попытки контрнаступления ВСУ в районах Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки. По его словам, противник на этих направлениях понес большие потери.

14 июня стало известно, что оставшиеся в Северодонецке солдаты ВСУ не могут покинуть город, так как украинские военные подорвали последний мост, который соединял Северодонецк с Лисичанском, не оставив себе возможности отступить.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее опубликовал видео, которое подтверждает взятие под контроль российскими войсками жилой зоны Северодонецка в ЛНР. По его словам, город был и остается под российским контролем.