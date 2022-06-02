Силы Донецкой Народной Республики подавили попытки контрнаступления в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала. По его словам, противник на этих направлениях понес большие потери.
В районе Авдеевки, юго-запада Донецка, Новомихайловки были подавлены попытки контрнаступлений, и они провалились. Противник понес большие потери на этих направлениях, — сказал Басурин.
Ранее Народная милиция ДНР заявила, что силы республики и ВС России отбили атаку ВСУ в районе Павловки. При этом украинские войска потеряли танк Т-64 и две БМП.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин опроверг сообщения о своём ранении в Лимане. Лидер республики отметил, что чувствует себя хорошо. Он также напомнил о том, как встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и подписал договор о побратимстве Мариуполя и Северной столицы России.