Басурин: ВСУ провалили контрнаступление на Авдеевку и Новомихайловку Басурин: силы ДНР подавили контрнаступление ВСУ в районе Авдеевки и юго-запада Донецка

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Эдуард Басурин

Силы Донецкой Народной Республики подавили попытки контрнаступления в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала. По его словам, противник на этих направлениях понес большие потери.

В районе Авдеевки, юго-запада Донецка, Новомихайловки были подавлены попытки контрнаступлений, и они провалились. Противник понес большие потери на этих направлениях, — сказал Басурин.

Ранее Народная милиция ДНР заявила, что силы республики и ВС России отбили атаку ВСУ в районе Павловки. При этом украинские войска потеряли танк Т-64 и две БМП.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин опроверг сообщения о своём ранении в Лимане. Лидер республики отметил, что чувствует себя хорошо. Он также напомнил о том, как встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и подписал договор о побратимстве Мариуполя и Северной столицы России.