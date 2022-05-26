Басурин: не менее трех украинских боевиков сдались на «Азовстали»

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие / Фото Министерство обороны РФ

Не менее трех украинских боевиков сдались в плен на территории «Азовстали», сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, пока нельзя точно сказать, есть ли еще люди на территории завода или нет.

Насколько я понял, на территории завода «Азовсталь» трое или четверо, которые были вынуждены сдаться в плен, потому что дальше они уже не могли прятаться, — сказал он.

26 мая Басурин сообщил, что все украинские военные, которые могут прятаться на территории завода «Азовсталь», будут найдены. По его словам, полная зачистка предприятия займёт две-три недели.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что на «Азовстали» не осталось украинских бойцов. Территория завода большая, там могут находиться прячущиеся или заблудившиеся военные. При этом глава республики добавил, что опасности они не представляют.