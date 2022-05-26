Басурин назвал сроки зачистки «Азовстали» Басурин: зачистка «Азовстали» займет две-три недели

Вид на завод «Азовсталь» / Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Все украинские военные, которые могут прятаться на территории завода «Азовсталь», будут найдены. Полная зачистка предприятия займёт две-три недели, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

Несогласованность общего командования на «Азовстали» привела к тому, что каждый жил по-своему, каждый прятался в своём углу, поэтому возможно, что их будут находить, — пояснил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что на «Азовстали» не осталось украинских бойцов. Территория завода большая, там могут находиться прячущиеся или заблудившиеся военные. При этом глава республики добавил, что опасности они не представляют.

Мариуполь, на территории которого находится «Азовсталь», был взят под контроль российскими военными после почти двух месяцев боёв. На заводе некоторое время были заблокированы военнослужащие ВСУ и боевики нацполка «Азов». Последние из них сдались 20 мая.