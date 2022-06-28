Басурин рассказал, какую часть республики контролируют войска ДНР Басурин: ДНР контролирует около 60% территорий республики

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Эдуард Басурин

Около 60% территорий республики контролируется силами ДНР, заявил ТАСС заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин. По его словам, основные силы войск в данный момент направлены на недопущения ударов из РСЗО HIMARS.

Где-то в районе 60%, — сказал Басурин, отвечая на вопрос о площади подконтрольных республике территорий.

Для предотвращения атак из РСЗО войска ДНР используют несколько методов, пояснил замначальника управления Народной милиции частично признанной республики. По его словам, военные проводят разведку, чтобы действовать на опережение, и вступают в контрбатарейную борьбу для уничтожения систем, ведущих обстрелы города.

Сегодня днем в ЛНР сообщили о первом применении Киевом американской РСЗО. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что обстрел произошел с направления Артёмовск по Перевальску.

Министр обороны Украины Алексей Резников до этого заявил, что HIMARS прибыли на Украину в рамках очередного пакета военной помощи США. Вашингтон предупредил Киев, что прекратит поставки такого оружия в случае, если ВСУ нанесут им удар по России.