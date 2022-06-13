Басурин: в боевых действиях на стороне Украины участвуют все страны мира Басурин: в боевых действиях на стороне Украины участвуют тысячи наемников из разных стран

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Установлены тысячи фактов того, что в боевых действиях на стороне Украины против республик Донбасса участвуют иностранные наемники. Они появились в регионе еще в 2014 году, приводит ТАСС слова замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуарда Басурина.

Здесь фактически на стороне Украины воевали все страны мира, в основном те, которые были католиками. Православные на нашей стороне — это добровольцы. Любую страну, которую назови, — воюют на стороне противника. Установленных фактов — тысячи. Это тела погибших, которых мы находили, их документы. В основном они сами себя выдавали, когда выкладывали в соцсетях, чем они занимались здесь, и говорили, где, — подчеркнул Басурин.

По его словам, все доказательства военных преступлений, совершенных наемниками и украинскими военными, будут предоставлены общественности.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что не видит причин для помилования троих иностранных наемников, приговоренных в республике к смертной казни. Высшая мера наказания ждет британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Сааудана Брагима.

Мужчины признаны виновными в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Предполагается, что их казнят через повешение. Адвокаты обвиняемых, а также вице-премьер Великобритании Доминик Рааб заявили, что намерены обжаловать этот приговор, поскольку иностранцы частично признали вину.