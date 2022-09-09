Самый посещаемый бассейн Парижа закрылся из-за цен на электричество

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Самый посещаемый бассейн Парижа, расположенный в спортивном центре Pailleron в 19-м округе города, не открылся после летних каникул из-за высоких цен на энергоносители, сообщило издание Journal du Dimanche. Бассейн должен был открыться для посетителей 8 сентября после ежегодного закрытия на лето.

6 сентября компания Vert Marine сообщила, что временно закроет Pailleron <...>из-за энергетического кризиса, — говорится в сообщении.

Согласно заявлению компании, для подогрева большинства бассейнов иcпользуется газ, и, таким образом, счет за энергию вырос с €15 до €100 млн, что составляет размер ее годoвой выручки.

Ранее министры финансов стран «Большой семерки» приняли единогласное решение ввести потолок цен на поставки нефти из России. Кроме того, министры «Группы семи» договорились рассмотреть дополнительные меры для того, чтобы обеспечить эффективность потолка цен на поставки энергоносителей из РФ.

Комментируя такое решение G7, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что, устанавливая потолок цен на российскую нефть, Запад рискует проиграть в экономическом противостоянии с РФ. Он отметил, что западные страны готовы на любые жертвы, чтобы не допустить победы России над Украиной.