Барельеф Пушкина демонтировали на станции метро в Харькове

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Барельеф Александра Пушкина на станции метро «Пушкинская» в Харькове

Барельеф русского поэта Александра Пушкина демонтировали на станции метро, названной в честь него, в Харькове, сообщило украинское издание «Страна.ua». Руководство региона приняло соответствующее решение еще в октябре прошлого года. В ноябре памятники поэту также были исключены из реестра объектов культурного наследия национального значения.

Также планировалось демонтировать 19 стихотворений Пушкина на барельефах между пилонами станции, однако реализацию этого решения пришлось отложить. На строки была нанесена белая краска. По информации издания, власти хотят переименовать само название станции и улицу Пушкинскую.

Ранее также сообщалось, что в Молдавии создали петицию о переименовании улицы Александра Пушкина. Инициатором выступил глава национальной партии страны Драгош Галбур. Он предложил назвать улицу по имени румынской королевы Марии Эдинбургской. По словам политика, под этой инициативой подписались уже более 1100 жителей. Окончательное решение мэра Кишинева покажет, «насколько он румын», заявил Галбур, напомнив, что в Кишиневе уже есть название, связанное с русским поэтом.