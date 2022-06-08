Баранец рассказал, как России надо реагировать на поставки РСЗО Украине Полковник Баранец: Россия ударит по Украине, чтобы не допустить использования РСЗО HIMARS

Фото: AFLO/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

России надо бить на опережение по Украине, не дожидаясь поставок мощных реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 и HIMARS, заявил полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, такая тактика не даст западному вооружению «заползти» на территорию Украины, пишет «ПолитЭксперт».

Чем будут дольше продолжаться такие обстрелы, тем мы будем делать больше, чтобы отодвинуть угрозы подальше от границ с Россией, ДНР и ЛНР. Приходит время, когда нужно не говорить, а действовать. Мы находимся в позиции, когда ожидаются поставки HIMARS и М-270. Пришло время бить, не давая таким вооружениям заползти на территорию Украины. Это дело стратегического принципа, — подчеркнул Баранец.

Военный эксперт напомнил, что в арсенале у России есть масса разведывательных служб, например космическая, наземная, воздушная и морская. По его словам, когда западное вооружение попадет на территорию Украины, Москва сразу об этом узнает и примет соответствующие меры. Баранец предположил, что в таком случае Генштаб сразу скоординирует удары по указанным целям.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что Киев попробует применить израильскую систему ПРО «Железный купол» против российских крылатых ракет «Калибр», а также попытается сбить используемые ОТРК «Искандер» боеприпасы, «летящие в конкретный обороняемый район». Однако собеседник отметил, что Иерусалим вряд ли продаст Украине свои установки ПРО из-за опасения ухудшения отношений с РФ. Кроме того, считает Суконкин, у Киева просто нет денег на поставки необходимого количество боевых машин.