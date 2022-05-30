Баранец прокомментировал ракетный удар по заводу «Океан» в Николаеве Полковник Баранец: удар по заводу «Океан» в Николаеве лишил ВСУ топлива и кораблей

Фото Министерство обороны РФ

На заводе «Океан» в Николаеве, по которому 30 мая был нанесён ракетный удар, находились военные цели, в том числе склад ГСМ и ремонтируемые суда, заявил NEWS.ru военный эксперт полковник Виктор Баранец. Он добавил, что ВСУ специально размещает вооружение и склады на таких важных объектах, надеясь, что их не тронут.

Завод попал под раздачу только потому, что там находились военные цели, танки и БМП. Скажу больше, по моей информации, в порту стояли на ремонте несколько украинских судов, которые были потоплены, и если бы они оставались на плаву, то могли учинить нам большие неприятности, — сообщил Баранец.

Он добавил, что «Океан» многое значил для СССР и украинцы хорошо понимают, что он крайне интересен для России, и именно поэтому размещают там склады с вооружением, перевалочные пункты и даже налаживают на них производство вооружения.

Российская артиллерия 30 мая уничтожила более 15 украинских танков и БМП, располагавшихся на территории судостроительного завода «Океан» в Николаеве, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он также сообщил об уничтожении четырех систем залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и различной военной техники Украины.