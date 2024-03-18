Баранец объяснил, почему самую большую базу НАТО построят именно в Румынии Военный обозреватель Баранец: из Румынии планируется много операций против РФ

Румыния находится в стратегически важном регионе, в европейском плацдарме, откуда планируются многие операции против России, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он напомнил, что напротив Румынии через Черное море расположен Крым, а российский полуостров является точкой прицеливания членов НАТО.

Румыния — причерноморское государство. Напротив Румынии через Черное море лежит Крым, и это тоже одна из точек прицеливания страны как члена НАТО, — сказал Баранец.

Кроме того, по словам Баранца, есть еще один важный момент, связанный с истребителями F-16. Военный обозреватель подчеркнул, что они уже частично базируются на территории Румынии.

Была информация, что F-16 вылетали с территории Румынии на бомбардировку наших позиций в Донбассе, но пока это неофициальные данные. Официального подтверждения со стороны Минобороны РФ не было, — отметил Баранец.

В Румынии началось строительство крупнейшей в Европе базы НАТО, способной вместить 10 тысяч военных. Румынский эксперт Дорин Попеску убежден, что такое решение принято в связи с продолжением конфликта на Украине, который, по его прогнозам, затянется еще на несколько лет. На строительство базы потребуется €2,5 млрд. Она расположена в округе Констанца, где находится румынский порт на Черном море. Инфраструктуру возводят на основе уже существовавшей авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану».