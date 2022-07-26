Баранец объяснил, почему из-за новобранцев у ВСУ упал боевой дух Полковник в отставке Баранец заявил, что новобранцы не хотят воевать на стороне ВСУ

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Солдаты Вооруженных сил Украины

ВСУ теряют боевой дух, потому что киевские власти «отлавливают» на улицах украинцев, которые не хотят воевать, и вручают им повестки в армию, заявил полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, которые приводит «360», многие украинцы не хотят лишаться своих работ или мест в вузе, чтобы «погибнуть зря» в ходе спецоперации.

Они осознают, что гибнут зря и что Россия все равно добьется своего. Они не хотят бросать свою работу учителем, сантехником и так далее. Они не хотят покидать студенческие аудитории. Они не хотят бросать свои земли в сельских поселениях, так как нужно за курочками, за гусями ухаживать, — пояснил Баранец.

Он отметил, что некоторые новобранцы так сильно не хотят сражаться против Москвы, что бегут в Россию или Белоруссию. Однако Киев, по словам полковника в отставке, все равно продолжает отправлять на фронт таких солдат. Баранец добавил, что многие из них не умеют держать оружие в руках и «боятся выстрелов». По его мнению, из обещанной президентом Украины Владимиром Зеленским «миллионной армии», 800 тысяч бойцов станут «мясом».

Похвальба президента Украины Владимира Зеленского о том, что он наберет миллионную армию, очень тяжело реализуется. Сколько там будет профессионалов? <...> 800 тысяч будет мясо. Это будут гражданские, которые не то что стрелять [не умеют], они выстрелов боятся, — резюмировал Баранец.

Ранее первый замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил, что профессиональных украинских военных в Донбассе не осталось, в плену у союзных сил сейчас находится больше 10 тысяч человек. Он также отметил, что среди пленных есть те, кто хочет вступить в ряды военных ДНР и ЛНР.