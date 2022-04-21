«Барахло конца 80-х»: эксперт о качестве поставляемых Киеву норвежских ЗРК

Зенитно-ракетные комплексы «Мистраль», которые Норвегия намерена отправить Украине, являются списанными из-за износа изделиями. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил военный эксперт Дмитрий Литовкин. При этом он отметил, что эти комплексы довольно эффективные, хотя хуже ПЗРК «Стингер».

«Мистраль» — это зенитно ракетный комплекс 1987 года производства, немного хуже «Стингера», но всё-таки довольно эффективный, правда комплексы передаваемые Украине норвежской стороной — это списанные из-за износа изделия, — указал эксперт.

Литовкин добавил, что перед украинской стороной стоит проблема в обучении солдат о том, как этими комплексами пользоваться. По его словам, у Украины сейчас «с этим не очень дела», другое дело ПЗРК «Игла», указал эксперт, добавив, что этих комплексов на данный момент у ВСУ осталось мало.

Стоит отметить, что на днях в Пентагоне заявили следующее: «Мы понятие не имеем, куда попадает оружие после пересечения украинской границы», то есть на данный момент Украина в прямом смысле этого слова превратилась в «чёрную дыру», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что власти Норвегии решили направить на Украину около 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль». Таким образом правительство хочет поддержать Киев, потому что считает, что конфликт на Украине может затянуться.

Правительство Норвегии до этого приняло решение отправить на Украину в общей сложности четыре тысячи противотанковых ракет и несколько видов средств защиты и другого военного снаряжения. Оружие на Украину также поставляют многие другие страны.