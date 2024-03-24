Бар в Киеве «Офензива» назвал блюдо с жаренным сыром «Крокус Сити»

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Киевский бар «Офензива» ввел в меню блюдо под названием «Крокус Сити» после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», во время которого, по последним данным, погибло 137 человек. Заведение сообщило об этом в социальной сети Instagram (деятельность в России запрещена).

Кому расчеловечивание? — подписали публикацию.

Сет состоит из картофеля фри, луковых колец и жареного сыра. Его стоимость составляет 240 гривен (около 600 рублей). В меню также можно найти стейк под названием «Дарья Дугина», который ввели в меню после подрыва машины дочери философа Александра Дугина в Московской области.

В пятницу, 22 марта, на концертный зал напали террористы. Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, позже они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. 24 марта в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в концертном зале. По всей стране отменены развлекательные мероприятия, будут приспущены государственные флаги.