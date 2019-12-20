https://static.news.ru/photo/c818ddfc-2484-11ea-99bc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сувенирные денежные купюры с изображением действующего президента Украины Владимира Зеленского появились в продаже в интернет-магазинах.

На лицевой стороне, наряду с портретом Зеленского, размещены герб и флаг страны. На обратной — ещё одно изображение главы государства (в анфас) и статуя Свободы на площади Независимости.

Номинал банкноты составляет 100 гривен. В Сети она продаётся по цене около 150 рублей, сообщают «Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что Банк Украины выпустил в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен, в дизайне которой была использована пиратская версия шрифта Bickham Script, разработчиком которого является россиянка Александра Гофман. Права на него принадлежат компании Adobe.