Банкира обязали вернуть $4,9 млн по делу о несправедливом увольнении Bloomberg: во Франции отсудившего $4,9 млн банкира обязали вернуть деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд Франции потребовал от бывшего работника банка BNP Paribas Бертрана Лавиня вернуть $4,9 млн, которые он выиграл по делу о несправедливом увольнении с бывшим работодателем, пишет Bloomberg. Оказалось, что экс-сотрудник сначала судился в Великобритании, выиграв и получив компенсацию, а затем по этому же инциденту обратился в парижский суд.

Как сообщается, француз выиграл оба дела, получив $104,3 тысячи по первому иску и $4,9 млн — по второму. Однако вскоре после этого Верховный суд Франции постановил вернуть деньги по второму разбирательству, так как бывший банкир просто повторил все детали первого иска, тем самым попытавшись получить деньги дважды по одному и тому же инциденту.

По данным газеты, банкир занимал должность директора BNP по торговле облигациями. В 2013 году, спустя 15 лет работы в компании, его уволили после расследования о фальсификациях базовой ставки. Суд в Лондоне не нашел свидетельств того, что мужчина нарушал закон, и постановил выплатить ему компенсацию, так как обвинения в неправомерном поведении не получили подтверждений.

Ранее британские СМИ заявили, что руководители крупнейших банков Евросоюза регулярно собираются в секретном клубе, созданном в 1950 году. Участие во встречах принимают и главы отдельных государств, а всем членам клуба рекомендовано никак не комментировать слухи о тайных встречах.