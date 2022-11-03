Банк Англии повысил ставку до рекорда за последние 30 лет Банк Англии поднял ключевую ставку до 3%

Фото: Thomas Krych/Keystone Press Agency/Global Look Press

Банк Англии повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 3%, сообщил регулятор на своем сайте. Это стало крупнейшим увеличением ставки за последние 30 лет.

Банк Англии большинством голосов, семь против двух, проголосовал за повышение банковской ставки на 0,75 процентных пункта, до 3%, — указано в сообщении Банка.

Один член банка предпочел увеличить ставку на 0,5 процентных пункта, до 2,75%, а один участник — на 0,25 процентных пункта, до 2,5%.

22 сентября Банк Англии признал, что экономика страны находится в рецессии. Обычно рецессией считают снижение реального ВВП в течение двух кварталов подряд.

16 сентября курс британского фунта стерлингов упал ниже $1,14 впервые с 1985 года, свидетельствуют данные валютных торгов. В последний раз такое значение фиксировалось в марте 1985 года. За один фунт давали $1,137. Британская национальная валюта также продемонстрировала снижение к евро и торговалась на уровне 1,142.

Этот показатель является наиболее низким с начала 2021 года. По оценкам экспертов газеты Financial Times, динамика на снижение связана с опасениями игроков рынка о предстоящей рецессии британской экономики.