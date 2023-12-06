Банк Англии изучит опасности ИИ для финансовой стабильности

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Банк Англии в следующем году проведет оценку рисков, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением, заявил глава регулятора Эндрю Бейли, передает The Independent. Отмечается, что за последний год потенциальные выгоды и угрозы новых технологий возросли.

Очевидно, что мы должны заниматься ИИ с открытыми глазами. Это очень важно и потенциально имеет глубокие последствия для экономического роста, производительности и того, как экономика будет формироваться в будущем, — заявил он.

В Банке Англии сообщили, что получают рекомендации о потенциальных последствиях внедрения искусственного интеллекта и машинного обучения в секторе финансовых услуг, на долю которого приходится около 8% британской экономики и который имеет глубоко укоренившиеся глобальные связи. При этом в Комитете по финансовой политике регулятора заявили, что он и другие органы власти будут стремиться обеспечить устойчивость финансовой системы Великобритании к рискам из-за новых технологий.

Президент РФ Владимир Путин ранее поддержал идею изучения искусственного интеллекта в отечественных школах, как это делают в настоящее время в Китае. С соответствующим предложением к главе государства обратился один из участников встречи с молодыми учеными.