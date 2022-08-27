Бандеры во мгле За что боролись — на то напоролись

Фото: МО Украины

Обстрелы украинскими боевиками Запорожской АЭС имели своей целью не только шантаж мирового общественного мнения угрозой небывалой катастрофы. Понимая, что потерянное уже не вернуть, укронацики не только пытаются оставлять после себя пустыню (в данном случае радиоактивную), но и воздействовать на местное население, готовое проголосовать на референдуме о вхождении в состав России, способствовать его насильственной миграции.

Однако очередные ракетные удары привели к неожиданным итогам: американские HIMARS под украинским управлением вывели из строя сразу три из четырех линий высокого напряжения, по которым электричество перетекало на все еще контролируемые Киевом территории. Пострадали и ЛЭП, питающие Мелитополь, и города и веси Херсонской губернии, там также погасли лампочки. Но ремонтникам на новоросских землях не привыкать быстро восстанавливать все разрушенное карателями. Опыт того же Крыма в данном случае бесценен. А потому в Херсоне свет будет благодаря работе пары реакторов из четырех. Остальным по-любому потребуется срочная профилактика.

А вот линии, идущие на все еще «незалежные» территории, естественно, никто из наших ремонтников чинить не будет. Тем более что обстрелы вызвали серьезные пожары в окружающих лесах. Так что не до украинских проблем. В результате во мгле как раз пресловутые «силы света».

Понятно, что вызванный ими же самими блэкаут от Киева до Запорожья спровоцировал самую настоящую истерику. Обвинения в адрес «агрессора» полились мало вразумительным потоком. И, как говорится, понятны их огорчения. Ведь возникшие проблемы не ограничиваются тем, что повсеместно фиксируются перебои с подачей электроэнергии. Потому как крупнейшая в Европе Запорожская АЭС обеспечивала не только примерно 20% потребляемой на Украине электроэнергии, но являлась важным источником широкомасштабного электроэкспорта в соседние европейские страны. А такая торговля током обеспечивала прибыль в миллиарды долларов. Особенно учитывая общее падение промышленного производства на Украине, которое позволило высвободить дополнительные мегаватты на продажу.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Так что ситуация действительно парадоксальная. Впервые такое случается на ЗАЭС за всю историю ее эксплуатации. А город Энергодар, специально построенный для работников АЭС, напомним, был заложен только в 1972 году. Так что это классический индустриальный город, который относится к ненавистной киевским властям советской технической цивилизации. Так что, хотят они того или нет, но совершили они своими обстрелами типичный акт десоветизации. В очередной раз лишив себя очередной части активно проматываемого советского наследства.

Что дальше? Совет Госдумы выступил за обращение России в Совбез ООН с требованием обсудить ситуацию на ЗАЭС, которую упорно нагнетают украинские власти путем постоянных обстрелов. Пока же мы видим, что наши «западные партнеры» разыгрывают по такому поводу объективистскую невинность, утверждая, что, мол, в ситуации вокруг ЗАЭС много неясного и пока просто украинское слово против русского. Видимо, от непредсказуемых русских всего можно ожидать. Даже атомных самострелов.

Понятно, что киевские истерики в ближайшее время выльются во все более интенсивные обстрелы территории АЭС с надеждой все-таки попасть в хранилище отработанного урана. В плане снабжения электроэнергией терять уже нечего. Причем возникла опасность аварий исключительно после прихода на станцию американцев, которые решили не тратиться, как в советские времена, на вывоз и утилизацию радиоактивных отходов, а стали складировать их тут же. В колонии позволено экономить.

С другой стороны, блэкаут может подтолкнуть Киев не препятствовать приезду делегации МАГАТЭ в надежде опять подключиться к АЭС. А мы опять-таки сделаем жест доброй воли. Вот только вся предыдущая история показывает, что из всех соглашений украинская незалежная власть выполняет только те пункты, что выгодны исключительно ей.