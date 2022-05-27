«Бандеровское отребье блокировано»: Кадыров о ситуации в Северодонецке Кадыров сообщил о взятии под контроль всей линии соприкосновения в Северодонецке

Рамзан Кадыров / Фото chechnya.gov.ru

Группа российских добровольцев из Чечни взяла под контроль всю линию соприкосновения с ВСУ Северодонецке, заявил в своём Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, «бандеровское отребье» полностью блокировано в городе, так как все выходы из него под контролем российских войск.

Первые кварталы хорошо укреплённого города уже зачищены от вражеских подразделений. Под контроль наших бойцов перешло здание гостиницы, которую подготовили для продолжительной обороны бандеровцы, — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни прокомментировал сдачу в плен в Мариуполе командира нацполка «Азов» Дениса Прокопенко и командира бригады морпехов ВСУ Сергея Волынского (Волыны).

По словам главы Чечни, поступки Волыны и Прокопенко демонстрируют суть идеологии бандеровцев. Сначала они оплевывают своих единомышленников, а затем как ни в чём ни бывало следуют их примеру. Кадыров призвал других украинцев, которые продолжают участвовать в боевых действиях, присмотреться к поведению их лидеров и идеологов.