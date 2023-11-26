«Бандеровский инстинкт»: поляки разочаровались в украинцах Туманович раскритиковал поведение украинцев во время протестов на границе

Фото: МО Украины

Украинцы повели себя как нацисты, когда столкнулись с несогласием поляков, возмущенных их привилегированным положением, заявил польский депутат от партии «Конфедерация» Витольд Туманович на своей странице в соцсети Twitter (Х), комментируя видео, снятое на границе Украины и Польши. Политик отметил, что в украинцах сразу проснулся «бандеровский инстинкт».

Достаточно отсутствия согласия с привилегированным положением перевозчиков с Украины и протеста против вычеркивания поляков из электронной очереди, как в украинцах просыпается бандеровский инстинкт, — написал Туманович.

Такую точку зрения он высказал, посмотрев видеозапись с места событий. На кадрах видно, как украинские дальнобойщики выкрикивают нацистские лозунги и желают полякам смерти.

Ранее экс-посол страны в США Валерий Чалый заявил, что Украина должна подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков. По словам дипломата, по вине Варшавы Киев потерпит огромные убытки. Чалый добавил, что европейские союзники, несмотря на демонстрацию благорасположения к Киеву, прежде всего заботятся лишь о своих потребностях и интересах. Такой подход может помешать Украине вступить в Евросоюз, констатировал дипломат.