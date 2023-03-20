«Банда хулиганов»: военный эксперт о планах Польши по войне с Россией Военный эксперт Литовкин: Польша решит вступить в конфликт с Россией только с разрешения США

Фото: Staff Sgt. Walter Carroll/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша не решится вступить в конфликт с Россией самостоятельно, ведь она способна действовать только с разрешения США, заявил в беседе с «Народными Новостями» военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя заявление польского дипломата Яна Росцишевского. По его словам, власти страны являются «бандой хулиганов», которая может только «выпендриваться». Однако он уверен, что Москве следует учесть заявление посла Польши.

Сама Польша не может пойти ни на какой шаг, все делается только с разрешения Вашингтона или по науськиванию США. Польша может только выпендриваться, как банда хулиганов, впереди которой стоит задиристый пацаненок. Они так себя и ведут, как этот парень. России надо учитывать эти заявления, — отметил Литовкин.

Военный эксперт добавил, что польский посол мог случайно проговориться о планах Варшавы о вступлении в конфликт с Россией. Власти страны понимают, что в случае поражения Киева второй эшелон сражений будет проходить именно в Польше. Он уточнил, что если против Украины не применяются «сильнодействующие средства», то против участника блока НАТО, который имеет ядерное вооружение, никаких ограничений не будет.

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский ранее заявил, что польская армия будет вынуждена вступить в конфликт с Россией, если Украина потерпит в нем поражение. Дипломат высказал мнение, что в украинском кризисе стоят на кону западные ценности и культура, поэтому «так важно победить».