Baltnews: Латвия хочет пересмотреть с РФ условия эксплуатации нефтепроводов

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вильнюс планирует пересмотреть межправительственный договор с Россией о совместном использовании нефтепроводов, пролегающих на территории Республики Латвия, сообщает Baltnews. По информации информагентства, пересмотр соглашения состоится в ходе совещания госсекретарей страны.

На этой неделе состоится совещание государственных секретарей, в ходе которого пересмотрят межправительственное соглашение с Россией о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Латвии, — сказано в сообщении.

Речь идет о соглашении, подписанном между российским и литовским правительствами о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, которые транзитом проходят по территории Латвии от 2 июня 1993 года.

По информации журналистов портала, Вильнюс хочет отменить действие четвертой статьи соглашения, согласно которой собственность не могут подвергнуть реквизиции, конфискации или национализации.

Свои намерения латвийские власти объяснили международными санкциями против России.

Власти Латвии ранее приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации с 28 сентября на три месяца в приграничных с РФ районах из-за объявления Россией частичной мобилизации, сообщается на сайте правительства. Режим будет действовать в трех районах: Алуксненском, Балвском и Лудзенском, а также в портах, аэропортах, пунктах пересечения границы и на железных дорогах.