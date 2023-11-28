Балтийские министры объявили бойкот встрече ОБСЕ из-за Лаврова Главы МИД стран Балтии не поедут на встречу ОБСЕ из-за присутствия Лаврова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Главы Министерств иностранных дел стран Балтии сообщили, что не намерены принимать участие в заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии из-за присутствия на нем российского коллеги Сергея Лаврова, сообщает LRT со ссылкой на совместное заявление министров. По их словам, участие России во встрече даст ей «еще одну возможность для пропаганды».

Эстония не может сидеть за столом с агрессором и нести ответственность за последствия, к которым может привести участие Лаврова. Это противоречит нашим основным принципам, — заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Эстонский министр добавил, что ОБСЕ создавали для построения безопасности в европейских государствах, а также предотвращения конфликтов и поддержания мира. Россия, по словам Цахкна, своими действиями показывает, что не является партнером Европы в сфере безопасности. Главы МИД балтийских стран считают, что после начала специальной военной операции на Украине Москва «вела себя деструктивно» по отношению к членам ОБСЕ.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что организация оказалась в глубоком кризисе. По его словам, происходит столкновение стран-участниц, считающих себя важнее остальных в вопросах международного права.