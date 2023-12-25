Балканист рассказала, почему Сербия важна для России Балканист Гуськова: Сербия может сделать выбор в пользу России, а не Евросоюза

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Сербия может сделать выбор в пользу России, а не Евросоюза, рассказала NEWS.ru руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова. По ее мнению, именно поэтому российские спецслужбы предупредили сербских коллег о готовящихся беспорядках.

Сербия сегодня очень важна для нас, потому что из России в Европу напрямую летают только сербские авиалинии. Кроме того, Сербия до сих пор не вводила санкции против России. Именно поэтому российские спецслужбы предоставили Белграду информацию о протестующих, которые готовились устроить беспорядки. А такое сотрудничество может подтолкнуть Сербию сделать выбор между Евросоюзом и Россией в пользу Москвы, — заявила Гуськова.

Балканист добавила, что целью манифестантов было изменение политики страны в антироссийском ключе. По ее мнению, учитывая их задачи, несложно догадаться, кто причастен к организации протестного движения.

Движение «Сербия против насилия», которое участвовало в беспорядках, было создано только в мае этого года. Его основной задачей было показать президенту Сербии Александру Вучичу, что есть сила, которая может на него надавить, а в крайнем случае — сместить. Это движение стремится признать независимость Косово, повернуться спиной к России, введя против нее санкции, и полностью следовать внешней политике Евросоюза. Нетрудно догадаться, кто создал «Сербию против насилия», — сказала Гуськова.

Ранее глава правительства Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за информацию о готовящихся беспорядках в Белграде. При этом премьер-министр предположила, что ее слова не будут популярны на Западе.

В свою очередь Вучич в ходе экстренного обращения к нации заявил, что иностранные спецслужбы заблаговременно проинформировали сербские силовые структуры о подготовке беспорядков и планах захвата администрации Белграда. По его словам, информация помогла своевременно подготовиться к происходящему.